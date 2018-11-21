Чем ответим Чемберлену?

США угрожают выходом из договора о РСМД – ракетах средней и малой дальности. Если сие намерение станет явью, чем это может грозить России? Ответ ясен: в непосредственной близости к нашим границам

(Польше? Румынии? Украине?) могут появиться американские ядерные ракеты «Томагавк» с временем подлёта к важнейшим стратегическим точкам в пределах 5 - 8 минут.

Никакая ПРО за такое время при массовой атаке отразить нападение не может. Значительная часть наших стратегических ядерных сил будет уничтожена в местах базирования, другая – перехвачена в полёте, ведь время полёта до целей в Америке составляет 30 минут и более. А если какие-то ракеты и прорвутся, то попадут в зону действия ПРО ближней обороны.

Потому-то часто и звучит вопрос – чем может ответить Россия на эту вполне реальную угрозу? Варианты есть, назову их:

- постоянное барражирование у берегов Америки самолётов-ракетоносцев с ядерным оружием. Дорого – меньше десяти ракетоносцев держать бессмысленно – но главное, самолёты легко обнаруживаются, рейд их секретом не является, они постоянно под прицелом и при необходимости будут предварительно уничтожены;

- постоянное дежурство на позиции подводных ракетоносцев. Тоже дорого, тяжело для экипажей, одной подводной лодкой не обойдёшься (а их у нас всего восемь). И опять-таки: будьте уверены, американцы постоянно следят за ними. Даже в подводном положении лодку хоть и трудно, но можно обнаружить;

- анонсированные в марте этого года Путиным гиперзвуковые ракеты. Это серьёзно. Но и у них не исчезают напрочь родимые пятна ракет, запускаемых с территории России. Это контроль места дислокации, фиксация пуска и очень долгий путь до целей в США.

Ещё обсуждается возможность размещения ракет на Кубе. Но пойдёт ли на это Куба? Плюс то же самое – контроль за дислокацией и пуском.

Так что же, у нас заведомо проигрышная позиция? Придётся, как при СССР, брать количеством? Нет, не придётся, решение есть и вот оно:

У России (и только у России) имеется возможность скрытно разместить несколько десятков ракет среднего и меньшего радиуса действия со временем подлёта до американских целей менее 3-х минут.

Заинтересовались? Может, не будете читать далее, а догадаетесь сами? Кстати, я очень надеюсь, что русские технические мозги в стране остались, и ещё больше надеюсь, что работа уже идёт.

Это – подводное (не на подлодке!) якорное размещение ракет с подводным пуском вблизи берегов США. Конечно, за пределами территориальных вод, то есть не ближе 30 километров от берега. По сравнению с другими способами это дёшево и сердито. Часть технических проблем почти решена, например, подводный пуск, скрытная установка с подводной лодки или какого-нибудь потрёпанного траулера. Мог бы назвать ещё две - три проблемы, но они не столь уж значительны. Какие это проблемы – додумайтесь сами.

Подводные якорные ракетные установки дают главное – мизерное подлётное время и невозможность обнаружения под водой. Применить нечто аналогичное против России невозможно чисто географически, важнейшие наши объекты лежат далеконько от морских вод. А для Америки это будет настоящий револьвер «Кольт», приставленный к самому её виску.