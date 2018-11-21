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Вся жизнь пользователей сети может оказаться в открытом доступе
21 ноября 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Разработчики национальной программы «Цифровая экономика» предложили ввести механизмы поощрения пользователей сети за сбор и использование информации о них самих, то есть о нас с вами.
Стоит отметить, что речь идет о сборе персональных данных каждого конкретного человека. Здесь имеются в виду данные геолокации, адреса посещаемых сайтов, IP-адреса, с которых человек выходит в сеть, номера телефонов и адреса электронной почты, история покупок и поисковых запросов. Аккумулировать всю эту информацию разработчики предлагают на портале госуслуг.
Многие пользователи соцсетей весьма охотно делятся своими персональными данными: где был, что купил и так далее. Однако пока что у юзеров есть выбор – выкладывать в общий доступ или нет то или иное событие из своей жизни. А в случае появления подобной «биржи персональных данных» этот выбор отомрет как атавизм: данные будут поступать в сеть полностью и автоматически.
Это в перспективе ближайших нескольких лет приведет к появлению организованного рынка персональных данных, где можно будет купить и продать данные кого угодно (тогда как сейчас продажа персональных данных происходит нелегально). Для начала пользователей будут поощрять передавать свои данные добровольно, а в дальнейшем этот процесс перейдет в автоматический режим.
На основе анализа этих данных, проведенного нейросетями, маркетологи-аналитики смогут «предугадывать», какой товар или услуга в ближайшее время может понадобиться пользователю, чтобы в нужный момент это ему предложить, а у государственных и правоохранительных органов доступ к этой базе персональных данных, само собой, будет по умолчанию, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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