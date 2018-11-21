Эксперт прокомментировал идею Порошенко переименовать Днепропетровскую область

Экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает идею Петра Порошенко о смене названия Днепропетровской области "очень глупым мероприятием" с точки зрения экономики. Порошенко выступил с предложением переименовать Днепропетровскую область

Охрименко отметил, что Порошенко, готовясь к выборам, не рапортует о каких-товажных успехах, а занимается пустым пиаром. Всевозможные переименования не помогут ему стать главой украинского государства вновь, отмечает эксперт в беседе с RT. При этом затея очень дорогая, "потому что нужно менять все документы и так далее".

Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий законопроект глава украинского государства внёс в Раду, отметив, что на карте страны "не может быть места для Петровского".