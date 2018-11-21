Медведев разрешил ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о решении по ввозу в Россию подержанных автомобилей с правым расположением руля для жителей Дальневосточного федерального округа.

Жителям этого округа разрешили ввозить в Российскую Федерацию для себя один подержанный праворульный автомобиль без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Правила касаются транспортных средств категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не больше 8 мест для сидения - легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн).

На сайте кабмина сообщается, что одновременно Дмитрий Медведев "поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка". Порядок вступает в силу по истечении 5 дней с момента подписания.