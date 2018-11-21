На Фейсбуке продали девочку-подростка за 530 коров

Жители Южного Судана решил продать свою 16-летнюю дочь прямо через социальную сеть. На аукционе в Facebook они выставили «живой товар», сопроводив лот пояснением, что ищут мужа для девочки-подростка.

Самую высокую цену за юную невесту предложил местный бизнесмен. Он дал максимальную цену - 530 коров, три автомобиля Land Cruiser V8 и 10 тысяч долларов. Родители не ожидали столь щедрого предложения для свой юной дочери, и с радостью согласились на рекордную ставку. После этого местные СМИ назвали Джаланг самой дорогой невестой Африки.

Как пишут Vice News, пост о продаже «живого товара» был опубликован 25 октября, и удалили его только после того, как жена уже оказалась в доме супруга. По закону детские браки до 18 лет в Южном Судане запрещены, однако практика такая продолжает использоваться повсеместно, но вот продажа в социальной сети – это веяние нового времени.

Правозащитные организации обеспокоены, они считают, что удачные торги станут дурным примером для других родителей и социальные сети превратятся в современный рынок рабов. «Невероятно, что в наши дни девочку можно продать для брака в крупнейшей социальной сети в мире», — цитирует местную правозащитную организацию Plan International South Sudan издание «Спид-Инфо».