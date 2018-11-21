Новации «ЮГАГРО»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре юбилейную международную сельскохозяйственную выставку «ЮГАГРО». Торжественная церемония состоялась в комплексе «Экспоград-Юг».

Для Кубани крупнейшее в стране агрособытие стало уже 25-м по счету. За годы существования выставки постоянно расширялись география стран-участниц и ассортимент представленной на экспозиционных стендах продукции, росло число партнеров «ЮГАГРО».

В этом году на выставке представлена продукция 650 компаний, из них 100 презентовали себя впервые. 21 предприятие объединили в единый кластер «Сделано на Кубани». Общая же площадь экспозиции составила более 65 тысяч квадратных метров, это 4 павильона и 3 открытых площадки.

Для Краснодарского края с его аграрной спецификой проведение мероприятия такого уровня давно стало определяющим вектором развития регионального АПК.

Важность выставки для Кубани и местных производителей сельхозтехники в своем приветственном слове подчеркнул глава края Вениамин Кондратьев, акцентировав внимание на том, что среди компаний-участников «ЮГАГРО» сто предприятий представляют Краснодарский край.

«Важно понимать, что на выставке у нас есть уникальная возможность учиться, перенимать опыт, идти на шаг впереди своих конкурентов. Агропромышленный комплекс Кубани ежегодно покупает различной сельхозтехники на 12 миллиардов рублей. Сельское хозяйство становится рентабельным бизнесом. Приобретение технологий и техники – это инвестиции в сельское хозяйство», - сказал губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко напомнил, что в рамках «ЮГАГРО» осуществляется не только демонстрация новейшего отраслевого оборудования, но и обмен опытом в профильной сфере, идет активный поиск свежих идей и решений для бизнеса.

«Кубань всегда была хлебным регионом. Сегодня край по-прежнему занимает лидирующие позиции в аграрном секторе страны. Каждый год мы получаем рекордные урожаи зерна. Мы вкладываем серьезные денежные средства в развитие перерабатывающей промышленности, наращивая экспортный потенциал нашего региона. Все это стало возможным во многом благодаря серьезной государственной и региональной поддержке», - отметил Юрий Бурлачко.

После церемонии открытия руководители края осмотрели стенды экспозиций, пообщались с экспертами, ознакомились с последними отечественными и зарубежными разработками в аграрной сфере.

В день открытия мероприятия прошли несколько тематических семинаров и заседаний, в том числе и конференция «Цифровая индустрия на службе у агропромышленного комплекса России». В них приняли участие депутаты Законодательного Собрания.