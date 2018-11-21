Шнуров сравнил: получить налог с самозанятых, как получить с козла молока

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров следит за всеми событиями в России: за политикой, экономикой и происшествиям. И всем важным событиям посвящает стихи. Узнав, что в России с 2019 года в четырех регионах самозанятые будут платить налог, а Госдума предложила ввести штрафы для неработающих за неуплату налога, Шнуров моментально выдал рифму.

Шнуров посвятил стихотворение чиновнице «никто не просил рожать»

По мнению музыканта, стихи которого печатать нельзя из-за наличия в них непечатных слов, получить налог с самозанятых, как получить с козла молока.

"В чудеса ещё есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По закону враз принУдим", - отрывок из стиха музыканта, опубликованного им в Инстаграм.