Мария Захарова опубликовала мем с Дмитрием Медведевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook мем с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Подпись гласит: «Маша и Медвед. Агенты Кремля».

Такой вывод сделали британские учёные, шутит представитель ведомства. «Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — прокомментировала мем Захарова.

Ранее директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова назвала анекдотом новое "расследование" британского проекта Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове.