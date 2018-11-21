Кто сможет навести порядок в Симферополе и запомниться в истории города?

За последние четыре с половиной года с момента присоединения Крыма к России в кресле главы администрации Симферополя успели побывать несколько человек. Продержавшись на этом посту разные сроки, все они оказались неспособны решить проблемы одного из главных городов столицы республики.

В российском Симферополе недолго пробыл главой администрации нынешний председатель городского совета Виктор АГЕЕВ. Ему, занявшему пост еще в далеком 2010 году, довелось мэрствовать и в период, когда на полуострове менялись флаги и руководители. Правда, длилось это недолго – в марте Крым стал частью России, а уже осенью АГЕЕВ пересел с одного руководящего кресла в другое. В 2014 году он не запомнился громкими обещаниями или действиями, а скорее спокойно дорабатывал свой срок.

Первым сити-менеджером, избранным депутатами городского совета уже в российских реалиях, стал Геннадий БАХАРЕВ. Он продержался на должности несколько лет и ушел в 2017 году, когда к руководству крымской столицы накопилось немало вопросов и претензий от местных жителей и общественников. Одной из основных проблем, на которые жаловались симферопольцы, стала ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок и появлением стихийных свалок. Критика по этому поводу звучала и от главы республики Сергея АКСЕНОВА.

«Симферополю – последнее китайское предупреждение. Точнее – его даже не будет. Прямо сегодня направлю представление об объявлении выговора в городской совет… Точки как стояли здесь без документов и которые вообще непонятно зачем ставили, так и стоят. Гадюшник, по-другому сказать не могу», – говорил премьер летом 2017 года во время осмотра замусоренной территории на улице Беспалова.

Запомнился Геннадий БАХАРЕВ и скандальным ремонтом центральных улиц города – Карла Маркса и Пушкина, на который выделили 180 миллионов рублей. Реконструкция началась в сентябре 2016 года и должна была закончиться в декабре. Во время ремонта рабочих застали сильные снегопады, однако они решили не останавливаться. В итоге реконструкцию завершили позже, а ее качество вызывало сомнения: плитка была выложена криво и местами проваливалась, ливневые решетки поржавели, а под лавочками искрила и дымилась проводка.

«Если подрядчик не устранит все недоработки и не сделает данный объект образцовым, на который не стыдно привести гостей, никаких заказов он больше не увидит. Кроме того, надеюсь, что правоохранительные органы в полном составе проверят деятельность подрядчика и сделают соответствующие выводы», – ругался тогда АКСЕНОВ.

А правоохранители, и правда, взялись за недобросовестную компанию. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело и заставили его за свой счет исправлять недочеты.

За время нахождения Геннадия БАХАРЕВА на должности главы администрации города возмущала жителей и массовая вырубка деревьев, которая проводилась в рамках этой же реконструкции, и работа общественного транспорта, и неремонтируемые дороги. В дополнение к этому именно глава администрации крымской столицы стал в 2016 году одним из худших мэров во всей России, заняв в соответствующем рейтинге 84 место из 88.

В августе 2017 БАХАРЕВ написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. К тому времени, как говорил крымский премьер, в Симферополе скопилось немало проблем.

«Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе», – писал АКСЕНОВ у себя в соцсетях.

Сам же БАХАРЕВ посчитал, что за три года его мэрства в крымской столице произошли положительные изменения, а по всем направлениям деятельности наблюдались рост и динамика.

«Я сознаю, что для плодотворной и качественной работы на благо симферопольцев, необходимо прикладывать еще больше усилий, но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем», – комментировал он свою отставку.

Действительно ли официальная причина увольнения была реальной, неизвестно, однако через время выяснилось, что против БАХАРЕВА возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при использовании земельного участка.

Месяц обязанности сити-менеджера исполняла руководитель аппарата администрации города Галина АЛЕКСАНДРОВА, а в сентябре прошел конкурс на замещение должности, где эстафету перенял депутат крымского парламента и глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь ЛУКАШЕВ, пообещавший вести «эволюционные, а не революционные» процессы. Его кандидатуру поддержал и Сергей АКСЕНОВ, сказав, что ЛУКАШЕВ имеет наиболее адекватную программу и хочет проявить себя на должности мэра. «Все шансы на это у него есть», – отмечал премьер.

Однако спустя год выяснилось, что одного желания оказалось недостаточно. Никуда не исчезли «мусорные» проблемы, жителям Симферополя не стало проще ездить в общественном транспорте в утренние и вечерние часы. К этому добавилась слабая организация ремонта дорог на центральных улицах крымской столицы и последовавшие за этим пробки.

В результате ситуацию раскритиковал Сергей АКСЕНОВ и дал администрации города две недели на решение острых проблем. Вмешательство руководителя Крыма частично дало свои плоды, однако полностью исправить положение дел не удалось. Логичным итогом истории стало увольнение Игоря ЛУКАШЕВА и всех его заместителей. Заявление об отставке было написано уже экс-мэром в начале ноября.

«Желание работать у Игоря Михайловича было, человек старался, однако решения не всегда соответствовали положению дел. Именно отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативную работу», – сказал премьер, пообещав при этом найти ЛУКАШЕВУ место, где он будет работать «во благо республики».

Очередным, работающим пока с приставкой врио, мэром стала Наталья МАЛЕНКО. Ее кандидатуру поддержали депутаты городского совета. Маленко пришла на эту должность, стремительно покинув кресло вице-спикера крымского парламента. Его председатель Владимир Константинов, комментируя перемены, говорил, что пожертвовал своим заместителем.

«Можно сказать, парламент республики «жертвует» первым заместителем председателя, чтобы укрепить местное самоуправление, поскольку судьба Симферополя для нас не безразлична», – говорил спикер парламента.

Наталью Маленко еще ждет конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя. Однако сомнений в том, что в итоге именно она станет постоянным мэром, учитывая то, с какой решительностью распрощалась с должностью в парламенте, нет. Сможет ли МАЛЕНКО наконец привести в порядок «лицо» республики или запомнится в новейшей истории города, как очередной сити-менеджер, который не справился с поставленными задачами? Покажет время.