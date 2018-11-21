Умерла журналистка и сооснователь «Новой газеты»
21 ноября 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известная журналистка, лауреат многочисленных премий, сооснователь и журналист "Новой газеты" Зоя Ерошок умерла в Москве. Ей было 65 лет. Место и время похорон пока не сообщается.
Как рассказал общественный деятель Евгений Бунимович, Ерошок скончалась в результате болезни. В последние годы Ерошок была преподавателем в Международном университете и Институте журналистики и литературного мастерства.
Всю свою жизнь Ерошок писала на самые острые, мучительные темы, помогала людям в трудных ситуациях, сообщил РИА Новости ее друг Бунимович.