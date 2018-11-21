Как Ельцин тайно помог спасти известного артиста

Известный актёр Станислав Садальский на своей странице в Instagram вспоминает ленинградского актёра, звезду БДТ Михаила Данилова, который обладал талантами в разных областях не только искусства, но и других сфер жизни. В своё время ему тайно помог первый президент России Борис Ельцин.



Михаил в конце 90-х смертельно заболел. Его родственники связались с хирургом из американского Бостона, который обещал сделать операцию бесплатно. Но на курс реабилитации нужно было найти 25 тыс. долларов - деньги огромные по тем временам. Тогда народный артист Олег Басилашвили рискнул попросить деньги у российского президента Бориса Ельцина. Борис Николаевич сказал: «У меня выходит в США книга «Записки президента». Гонорар за неё как раз 25 тысяч. Я им скажу, чтоб они деньги на счёт клиники перевели. Потому что, если дать их артисту, его обкрадут на таможне».



Деньги вскоре перевели, а Ельцин взял с Басилашвили честное слово, что тот никому об этом не скажет: «Подумают, что я всё делаю для рекламы. Но это не так».



"Впервые Олег рассказал эту историю только в своей новой книге. А Мишу Данилова тогда отправили в США, сделали операцию. Благодаря этому он прожил еще шесть лет. И увидел своего внука, и играл роли в театре...", - вспоминает Станислав Садальский.



