В Севастополе депутат предложил замгубернатора четвертовать себя на площади

Севастопольский бузотер депутат местного парламента Алексей Чалый выступил с эпатажным заявлением. Он предложил заместителю губернатора Севастополя Илье Пономареву четвертовать себя (Алексея Чалого) на главной площади Севастополя.

Поводом для столь ярких слов стало эмоциональное выступление Ильи Пономарева. Оно прозвучало в ходе парламентской сессии, которая состоялась накануне. И там замгубернатора расчехвостил реконструкторов за «уничтожение памятников культурного наследия». В этом выступлении прозвучало даже «предложение четвертовать виновников».

Ранее местные власти расторгли договор о реконструкции Матросского бульвара. Ею занимался Алексей Чалый и теперь он выступил на площадке севастопольских масс-медиа.

«Илья Вячеславович, Вы меня вчера удивили», — обратился Алексей Чалый к замгубернатора, судя по всему, уловив намек в свой адрес: «Вице-губернатор, призывающий или желающий публично четвертовать депутата — это действительно новое дно».

Чалый предложил реализовать скандальное предложение Ильи Пономарева и пообещал предоставить себя для четвертования вместе с секирами и топорами для «казни». При этом депутат сделал оговорку, что «казнь» должна быть публичной, при народе. Сначала должен быть зачитан приговор, и дальше, по условиям Чалого, у собравшихся должно испросить вердикт.

Это очередной виток политической войны между двумя ветвями севастопольской власти. Правительство города никак не может поладить с местным парламентом.

В этот раз спич Алексея Чалого полыхал громкими словами. Он обвинял поддерживающих губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в подлости.

Вопросы «уничтожения памятников культурного наследия» депутат предпочел умолчать. Обычно это делается для того, чтобы занять под торговые площади выгодные места. Разместить торговые площадки на территории объекта культурного наследия практически невозможно. Чтобы обойти подобные запреты дельцы практикуют уничтожение памятников, в том числе, под видом реконструкции.