Росгвардия закупила контртеррористические спецавтомобили

Руководство Росгвардии закупило транспорт, который оснащен средствами светового и звукового воздействия для проведения контртеррористических операций. Две «Газели» Росгвардия должна была получить в конце октября. В Росгвардии могут начать "служить" боевые роботы

Информация об этом есть на сайте госзакупок. Закупаемое оборудование- не оружие, оно предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций, рассказал ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Стоимость контракта составила 65,2 млн рублей.