Правления СНТ могут наделить полномочиями по открытию банковских счетов

Как сообщает Парламентская газета, соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» Николай Николаев и Олег Валенчук.

Сейчас решение об открытии банковских счетов садовых товариществ могут принимать лишь общие собрания членов соответствующих некоммерческих объединений.

Однако, учитывая сезонность ведения садоводства и огородничества, эти собрания чаще всего проводятся в поздний весенний либо в летний периоды, чтобы обеспечить кворум, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается отнести к полномочиям правлений таких товариществ принятие решений об открытии соответствующих банковских счетов.

Ещё одним законопроектом депутаты предлагают исключить из Кодекса об административных правонарушениях понятие «дачный дом». Эта необходимость связана с устранением такой организационно-правовой формы как дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнёрства.