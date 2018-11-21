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Правления СНТ могут наделить полномочиями по открытию банковских счетов
21 ноября 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Как сообщает Парламентская газета, соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» Николай Николаев и Олег Валенчук.
Сейчас решение об открытии банковских счетов садовых товариществ могут принимать лишь общие собрания членов соответствующих некоммерческих объединений.
Однако, учитывая сезонность ведения садоводства и огородничества, эти собрания чаще всего проводятся в поздний весенний либо в летний периоды, чтобы обеспечить кворум, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документом предлагается отнести к полномочиям правлений таких товариществ принятие решений об открытии соответствующих банковских счетов.
Ещё одним законопроектом депутаты предлагают исключить из Кодекса об административных правонарушениях понятие «дачный дом». Эта необходимость связана с устранением такой организационно-правовой формы как дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнёрства.
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