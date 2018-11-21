//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
- Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
- Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Дачная амнистия истекает, с нового года будут садоводы и огородники
21 ноября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Дачная амнистия в России истекает. С 1 января в силу вступает новый закон, который разделит владельцев земельных участков на садоводов и огородников. Многие дома на загородных участках могут признать самостроем.
До конца года еще действует дачная амнистия, согласно которой можно регистрировать жилье на садовых участках по упрощенной схеме. Необходимо пригласить кадастрового инженера и потом передать данные в Росреестр. С 2019 года года будет необходимо обязательно согласовывать строительство дома.
На участке официально можно будет построить жилой дом — но только на садоводческом. На огородническом — можно возвести максимум сарай. А перед тем, как строение поставят на учет, его проверит специальная комиссия.
Загородный дом, чтобы его не признали самостроем, должен быть не более трех этажей и не выше 20 метров от фундамента до конька крыши. Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосов объяснила: "Все, что не внесено в ЕГРН до первого марта 2019 года, получает статус самостроя". Самострой обяжут снести за собственный счет без всякой компенсации.
С января из девяти организационных форм останется только две — садовые и огороднические товарищества, - передает телеканал Вести. Все остальные должны поменять устав и перерегистрироваться. Когда — в законе не обозначено.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Кто сможет навести порядок в Симферополе и запомниться в истории города?
//В мире
//В мире
Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией
//Новости МирТесен
//В мире
Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине
Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
//Новости партнеров
//Общество
Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
//Общество
В Симферополе пошутили по поводу "проседания" Крымского моста
//Новости СМИ2
//Наука
Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
//В мире
//live
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»
//Общество
Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара
//Наука
Астрономы предупреждают: на Млечном Пути может произойти мощный взрыв
//Общество
//В мире
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди
//Общество
Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров
Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Общество
//Общество
//В мире
Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола
//Общество
В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна