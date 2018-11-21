Дачная амнистия истекает, с нового года будут садоводы и огородники

Дачная амнистия в России истекает. С 1 января в силу вступает новый закон, который разделит владельцев земельных участков на садоводов и огородников. Многие дома на загородных участках могут признать самостроем.

До конца года еще действует дачная амнистия, согласно которой можно регистрировать жилье на садовых участках по упрощенной схеме. Необходимо пригласить кадастрового инженера и потом передать данные в Росреестр. С 2019 года года будет необходимо обязательно согласовывать строительство дома.

На участке официально можно будет построить жилой дом — но только на садоводческом. На огородническом — можно возвести максимум сарай. А перед тем, как строение поставят на учет, его проверит специальная комиссия.

Загородный дом, чтобы его не признали самостроем, должен быть не более трех этажей и не выше 20 метров от фундамента до конька крыши. Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосов объяснила: "Все, что не внесено в ЕГРН до первого марта 2019 года, получает статус самостроя". Самострой обяжут снести за собственный счет без всякой компенсации.

С января из девяти организационных форм останется только две — садовые и огороднические товарищества, - передает телеканал Вести. Все остальные должны поменять устав и перерегистрироваться. Когда — в законе не обозначено.