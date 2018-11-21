Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что информация со стороны Украины о якобы проседании и смещении Крымского моста ничего, кроме смеха и шуток, не может вызывать.

Как сказал Константинов РИА Новости, возникает вопрос, "что же они там курят, если такое говорят". Он отметил, что сооружение построено по высшим мировым стандартам, "живет и работает". А такими заявлениями украинские власти традиционно пытаются отвлечь своих жителей от насущных проблем, "игра-забава такая".

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла призвал порадоваться за украинских инженеров, которые способны дистанционно проводить диагностику конструкций и делать "сногсшибательные выводы".

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинским политикам посетить полуостров и посмотреть на мост через Керченский пролив, который якобы "просел".