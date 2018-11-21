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На Донбассе спецслужбы сорвали теракт СБУ в день выборов
21 ноября 2018, 15:01 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Выборы на Донбассе могли не состояться. Украинские спецслужбы планировали террористическую акцию, в результате которой могли сгореть все избирательные бюллетени. Об этом сообщило МГБ ДНР.
Теракт мог привести к большим жертвам. Члены избирательной комиссии могли оказаться в эпицентре большого пожара и сгореть заживо. К счастью эта диверсия была сорвана.
Акция планировалась на 11 ноября, как раз в день выборов. СБУ планировала заложить специальное устройство в контейнер с заполненными бюллетенями, которое должно было подпалить его в определенное время.
Часом ИКС было определено время доставки ящика в донецкий центризбирком в момент, когда там уже были бы контейнеры с других участков. Если бы теракт был реализован, возник бы масштабный пожар, в котором сгорели бы все бюллетени.
Для исполнения теракта украинские спецслужбы завербовали одного из жителей ДНР. Вербовка произошла после общения с ним в одном из анонимных чатов мессенджера Telegram. Он был радикально настроен, поэтому СБУ и затеяли переписку с ним. В ходе этого общения дончанин согласился стать исполнителем акции за деньги.
Устройство новоиспеченному агенту было передано в день выборов через тайник. Оно было спрятано в пакет из-под сока. К этому моменту дончанин уже договорился со своим знакомым из участковой избирательной комиссии. Тот непосредственно и должен был осуществить закладку. Передача устройства произошла в подсобном помещении. Тут оба исполнителя и были задержаны.
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