//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
- Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
- Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Путин поддержал инициативу ФНС год не штрафовать самозанятых за неуплату налогов
21 ноября 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин поддержал инициативу Федеральной налоговой службы (ФНС) в течение года не штрафовать самозанятых за неуплату налогов. Президент РФ 20 ноября провёл рабочую встречу с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.
Путин на встрече с главой ФСН заявил, что "одно из важнейших направлений в работе государства – наполнение бюджета". А значит и выполнение социальных обязательств, госинвестиций, выполнение наших национальных проектов – от этого всё зависит", - пояснил российский лидер.
Отчитываясь о проделанной работе, Мишустин заявил, что в Госудуме принят законопроект о налоге на самозанятых или налоге на профессиональный доход. Эксперимент с 2019 года начнется в четырех регионах РФ: Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область.
Глава ФНС попросил поддержки Путина, чтобы не штрафовать самозанятых в течение года, - сообщает пресс-слежба Кремля. По его инициативе, надо посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми. "Конечно, почему нет. Так и надо сделать", - поддержал Путин.
Самозанятые - это граждане Российской Федерации, которые не имеют работодателя, не имеют наемных работников, и кто зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год.
Ставка в отношениях с физлицами будет 4%, с юридическими лицами – 6%. Система максимально упрощена - нет необходимости регистрироваться в налоговой службе, заполнять какие-то декларации и платить обязательные страховые взносы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Кто сможет навести порядок в Симферополе и запомниться в истории города?
//В мире
//В мире
Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией
//Новости МирТесен
//В мире
Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине
Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
//Новости партнеров
//Общество
Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
//Общество
В Симферополе пошутили по поводу "проседания" Крымского моста
//Новости СМИ2
//Наука
Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
//В мире
//live
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»
//Общество
Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара
//Наука
Астрономы предупреждают: на Млечном Пути может произойти мощный взрыв
//Общество
//В мире
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди
//Общество
Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров
Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Общество
//Общество
//В мире
Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола
//Общество
В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна