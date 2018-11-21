Путин поддержал инициативу ФНС год не штрафовать самозанятых за неуплату налогов

Владимир Путин поддержал инициативу Федеральной налоговой службы (ФНС) в течение года не штрафовать самозанятых за неуплату налогов. Президент РФ 20 ноября провёл рабочую встречу с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.

Путин на встрече с главой ФСН заявил, что "одно из важнейших направлений в работе государства – наполнение бюджета". А значит и выполнение социальных обязательств, госинвестиций, выполнение наших национальных проектов – от этого всё зависит", - пояснил российский лидер.

Отчитываясь о проделанной работе, Мишустин заявил, что в Госудуме принят законопроект о налоге на самозанятых или налоге на профессиональный доход. Эксперимент с 2019 года начнется в четырех регионах РФ: Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область.

Глава ФНС попросил поддержки Путина, чтобы не штрафовать самозанятых в течение года, - сообщает пресс-слежба Кремля. По его инициативе, надо посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми. "Конечно, почему нет. Так и надо сделать", - поддержал Путин.

Самозанятые - это граждане Российской Федерации, которые не имеют работодателя, не имеют наемных работников, и кто зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год.

Ставка в отношениях с физлицами будет 4%, с юридическими лицами – 6%. Система максимально упрощена - нет необходимости регистрироваться в налоговой службе, заполнять какие-то декларации и платить обязательные страховые взносы.