Мусор вынесут отдельно

Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора. Это обязательная процедура как для физических, так и для юридических лиц, которая является частью реформы системы по обращению с ТКО. Преобразования направлены на улучшение экологической ситуации на Сахалине и Курилах.

С 1 января 2019 года ответственность за весь цикл утилизации коммунального мусора ложится на АО «Управление по обращению с отходами». Эта организация стала региональным оператором по обращению с ТКО. Она же будет принимать претензии по некачественному выполнению работ.

Согласно нормам СанПиН контейнеры, которые расположены рядом с многоквартирными жилыми домами должны опустошаться ежедневно. Юридические лица заключают договор с региональным оператором на количество имеющихся ёмкостей и периодичность вывоза – их заявляет пользователь услуги.

Сейчас в квитанциях по оплате коммунальных услуг существует графа по содержанию общего имущества, в неё, как правило, включена плата за вывоз мусора. С января следующего года уборку контейнеров вынесут отдельной строкой. Для юридических лиц будет действовать полная стоимость тарифа – 729,9 рубля за кубический метр с НДС, а для жителей – немногим более его половины (55%) – 4 рубля за квадратный метр жилой площади.

Плата за обращение с ТКО для населения будет рассчитываться исходя из количества квадратных метров общей площади жилого помещения.

Для юридических лиц, которые имеют собственные ёмкости для накопления отходов, предусмотрены два варианта расчёта: либо по соответствующему нормативу, утверждённому на уровне области, либо по количеству вывозимых контейнеров. Организации, расположенные в многоквартирных домах, которые пользуются общими мусорными контейнерами, должны платить по нормативу накопления, в зависимости от вида деятельности организации.

Тех юридических и физических лиц, которые не заключат договоры с региональным оператором, ждут штрафы – от 50 до 300 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, изменение системы обращения с ТБО поможет в борьбе со стихийными свалками – весь объём мусора будет поступать на полигоны или на комплексы по утилизации.