Поронайскую школу защитили от землетрясений

В Поронайске к новому году завершится сейсмоусиление школы № 7. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет почти 92 процента.

С опережением графика

Ремонтно­-строительные работы начались ещё в июне прошлого года. По контракту завершить должны были в марте 2019­-го, но подрядная организация справляется с опережением графика.

­ Школа № 7 была построена в 1982 году, ­ рассказывает глава Поронайского городского округа Александр Радомский – Но тот объём работ, который произведён в рамках сейсмоусиления, позволяет нам говорить о рождении новой школы. Раньше она была самой холодной школой в районе, теперь её утеплили. Для школьников создали достойные условия не только для обучения, но и внеклассных занятий.

В рамках работ проведено усиление фундаментов, каркаса здания, заменены окна, установлены системы вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, установлены перегородки по системе Кнауф, отремонтированы полы в здании, фасад. Кроме того, произведено благоустройство территории, появилось новое ограждение, освещение, футбольное поле, спортивная площадка, покрытие проездов. В рамках контракта произведена закупка технологического оборудования в пищеблок школы и в столовую. Жители района решили разбить возле школы сквер по программе инициативного бюджетирования.

Как отметил глава городского округа, ввод в эксплуатацию обновлённой школы открывает перспективы по модернизации других учебных заведений. Появится возможность перевести часть детей из других учебных заведений в 7­-ю школу, чтобы начать капитальный ремонт старых зданий или приступить к строительству новых.

Работы продолжаются

С начала прошлого учебного года ученики школы № 7 ходят в школу № 2. В связи с этим несколько классов вынуждены учиться во вторую смену ­ это 3, 4, 7, 8, 10-­е классы.

­ Здесь, в Поронайске, мы видим, что школа преобразилась благодаря программе сейсмоусиления, и уже скоро сюда смогут пойти больше 450 детей, ­ сказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, которая осмотрела здание во время рабочей поездки. – Одной из важнейших задач для региона сегодня является ликвидация второй смены в школах области. В Поронайске с вводом 7-­й школы эта задача будет решена.

Мероприятия по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области реализуются с 2009 года. За это время было выделено и освоено порядка девяти миллиардов рублей. Проведена работа по строительству жилых домов и реконструкции десятков многоквартирных домов и социальных объектов жизнеобеспечения, нуждающихся в повышении сейсмостойкости.

В 2018 году проведена работа по сейсмоусилению 18­-квартирного жилого дома площадью 899,6 кв. м в Южно-Курильске. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью больше трёх тысяч квадратных метров в Охе. В него будут заселены 160 человек, проживающие в многоквартирных жилых домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, а также вторую степень повреждения после землетрясений 1995­-1996 годов, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.