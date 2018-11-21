//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа
- Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука
- Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Поронайскую школу защитили от землетрясений
21 ноября 2018, 15:05 [«Аргументы Недели. Сахалин», Ольга Ткачева ]
В Поронайске к новому году завершится сейсмоусиление школы № 7. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет почти 92 процента.
С опережением графика
Ремонтно-строительные работы начались ещё в июне прошлого года. По контракту завершить должны были в марте 2019-го, но подрядная организация справляется с опережением графика.
Школа № 7 была построена в 1982 году, рассказывает глава Поронайского городского округа Александр Радомский – Но тот объём работ, который произведён в рамках сейсмоусиления, позволяет нам говорить о рождении новой школы. Раньше она была самой холодной школой в районе, теперь её утеплили. Для школьников создали достойные условия не только для обучения, но и внеклассных занятий.
В рамках работ проведено усиление фундаментов, каркаса здания, заменены окна, установлены системы вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, установлены перегородки по системе Кнауф, отремонтированы полы в здании, фасад. Кроме того, произведено благоустройство территории, появилось новое ограждение, освещение, футбольное поле, спортивная площадка, покрытие проездов. В рамках контракта произведена закупка технологического оборудования в пищеблок школы и в столовую. Жители района решили разбить возле школы сквер по программе инициативного бюджетирования.
Как отметил глава городского округа, ввод в эксплуатацию обновлённой школы открывает перспективы по модернизации других учебных заведений. Появится возможность перевести часть детей из других учебных заведений в 7-ю школу, чтобы начать капитальный ремонт старых зданий или приступить к строительству новых.
Работы продолжаются
С начала прошлого учебного года ученики школы № 7 ходят в школу № 2. В связи с этим несколько классов вынуждены учиться во вторую смену это 3, 4, 7, 8, 10-е классы.
Здесь, в Поронайске, мы видим, что школа преобразилась благодаря программе сейсмоусиления, и уже скоро сюда смогут пойти больше 450 детей, сказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, которая осмотрела здание во время рабочей поездки. – Одной из важнейших задач для региона сегодня является ликвидация второй смены в школах области. В Поронайске с вводом 7-й школы эта задача будет решена.
Мероприятия по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области реализуются с 2009 года. За это время было выделено и освоено порядка девяти миллиардов рублей. Проведена работа по строительству жилых домов и реконструкции десятков многоквартирных домов и социальных объектов жизнеобеспечения, нуждающихся в повышении сейсмостойкости.
В 2018 году проведена работа по сейсмоусилению 18-квартирного жилого дома площадью 899,6 кв. м в Южно-Курильске. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью больше трёх тысяч квадратных метров в Охе. В него будут заселены 160 человек, проживающие в многоквартирных жилых домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, а также вторую степень повреждения после землетрясений 1995-1996 годов, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Профилактика болезни сердца и сосудов – возможность избежать инфаркта 15:32
Мусор вынесут отдельно 15:10
За три года в Сахалинской области построено 36 многоэтажек 14:57
Строительная отрасль Сахалинской области подводит итоги уходящего года 14:00
//Новости МирТесен
14 ноября в России отмечается День социолога 14.11 13:49
Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей 14.11 13:42
Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга 14.11 13:39
//Новости СМИ2
Для чего нужны государственные архивы? 14.11 13:39
Будем с молоком и мясом 14.11 11:51
В Пхохане прошёл Первый российско-корейский форум 14.11 11:25
Какие факторы влияют на наполняемость рек и вылов лососёвых 08.11 06:58
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 08.11 06:57
Почему Ленин раздул пожар революции? 08.11 06:57
//Новости ADWILE
С прицелом на возраст 08.11 06:56
На Сахалине определили лучших производителей товаров 07.11 22:49
Сахалинцы получили дополнительную возможность найти работу мечты 01.11 13:49
Не карьера, а состояние души 01.11 13:48
На чем сэкономить в повседневной жизни 01.11 10:30
Между Сахалином и Хоккайдо заключено соглашение о сотрудничестве на пять лет 01.11 10:29
//Новости партнеров
Чем живут народы Сахалина 25.10 09:22
Как спасти ребёнка от переизбытка информации 25.10 09:21
В регионе поновому будут платить за вывоз твёрдых бытовых отходов 25.10 09:20
Областные власти посетили Курилы 25.10 09:20
И зубы здоровы, и деньги остались 25.10 09:19