Средняя зарплата за пять лет «новой реальности» жизни при майдане (с 2013 по 2018 год) упала с 443 долларов до 290. При этом цены выросли в разы. Такие данные опубликовала одна из украинских интернет-площадок.

Цена одного литра бензина А-95 поднялась с 10,35 до 32,09 гривен. Холодная вода пять лет назад на Украине стоила 25 гривен. Теперь 156,72 гривны. Столько стоили и стоят восемь кубических метров воды.

Продукты в среднем подорожали на 200 — 300%. При Януковиче хлеб стоил 4,78, теперь — 15 гривен. Цена молока была 7,7, стала 23,16 гривны.

Украина все-таки стала «цеЕвропой». Официальный Киев сделал европейскими цены. Европейские зарплаты граждане Украины пытаются зарабатывать в Польше. Все это достижения «революции достоинства». Выше или ниже плинтуса это достоинство официальный Киев в «день майдана» предпочитает не уточнять.