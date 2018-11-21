Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара

В ходе теракта в кабульском дворце бракосочетаний погибло и пострадало более 200 человек, сообщают афганские СМИ. Взрыв произошел в праздник Мавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммеда. Официальный Кабул сразу после теракта обвинил в его организации запрещенное в России движение «Талибан». Однако, по данным «АН», талибы по своим информационным каналам заявили, что не имеют именно к этой трагедии никакого отношения.

"9 ноября прошло беспрецедентно успешное заседание московского формата по Афганистану. За одним столом впервые сидели и представители официального Кабула и политического офиса движения "Талибан". Понятно, что прорыва не было, но талибы высказали готовность к переговорам с правительством Афганистана после выполнения ими ряда условий. Такого согласования позиций не было очень давно. Как говорится, процесс пошел", - рассказал «АН» высокопоставленный дипломатический источник.

Он обратил внимание, что сразу после объявления результатов переговоров в Кабул срочно и тайно прилетел спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. «Он провел закрытые переговоры, в том числе и с несколькими влиятельными полевыми командирами, формально поддерживающими власть в Кабуле. Именно они более всего пострадают от сближения враждующих сторон. Сразу после его отлета и произошел теракт, от которого открестились талибы», - подчеркнул источник.