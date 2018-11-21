Под украинскую раздачу уже попал один из самых богатых людей планеты Джефф Безос. Американское посольство Украины направило владельцу Amazon письмо с требованием убрать товары с маркировкой мятежных республик Донбасса с этой торговой площадки. Аналогичный запрос был подан и в адрес другой крупнейшей мировой торговой площадки Ebay. Соответствующий релиз распространило дипломатическое ведомство официального Киева.

В своем письме украинское посольство отмечает, мол, это очень важно, что десятки миллионов украинцев по всему миру считают Донецкую и Луганскую народные республики непризнанными. Украинские дипломаты совершенно недипломатично называют ДНР и ЛНР террористическими организациями. И потребовали снять товары с продажи.