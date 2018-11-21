Российские «ночные бабочки» тоже хотят стать самозанятыми

Определить точное число самозанятых в России практически невозможно. В 2017 году Росстат насчитал более 14 млн. таких граждан. Эти люди работают сами на себя, получают за свои услуги деньги и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Госдума 15 ноября 2018 года приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на установление налогового режима для самозанятых россиян.

Видов такой занятости может быть множество — репетиторы, нянечки, уборщицы, кондитеры, швеи, таксисты и другие подобные спецальности. Нередко бизнес самозанятых вырастает из хобби и увлечений. В Сети шутят, что пора и наших девочек-проституток тоже самозанятыми оформить: под большинство параметров подходят, да и сами они только рады будут, сколько можно завидовать своим зарубежным коллегам!

Совершенно легальна проституция в Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии и Турции.

В Испании, Италии и Великобритании, за исключением Северной Ирландии — публичные дома вне закона. Но данную деятельность можно легально вести самостоятельно.

Кроме того, в Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции и Турции проститутки могут получать лицензию на свою работу, а далее регистрироваться как самозанятые специалисты. Того же под шумок стремятся, видимо, добиться и наши леди с пониженной социальной ответственностью.

А вот в большинстве стран Восточной Европы проституция незаконна. Но если полиция засечет факт продажной любви, наказание понесет только тот, кто услуги оказывал. Клиент - он всегда прав, и в данном вопросе тоже.

Почти во всех штатах США, занятие проституцией также по-прежнему является нарушением закона. Для начала приговаривают к полугоду тюрьмы и 5 тысячам долларов штрафа.

А как же обстоят дела в России? Неофициальные данные о размерах рынка секс-услуг поражают воображение. Проституток эксперты насчитывают почти миллион человек. Как женщин, так и мужчин. И это, заметим, не считая политических, которых со времен Ленина в России всегда хватало.

Легализация проституции в нашей стране в принципе невозможна, потому что Российская Федерация относится к числу 82 государств, принявших Конвенцию по борьбе с торговлей людьми. Она обязывает преследовать любую организованную проституцию. Возникает вполне резонный вопрос: если этот бизнес разрешить, то получается, что России придется не только выходить из международной конвенции, но и менять собственные законы.

И здесь важно не путать, чем легализация отличается от декриминализации. Декриминализировать проституцию — означает отменить законы, наказывающие за продажу сексуальных услуг, а легализовать ее — значит дать лицензии подпольно существующим публичным домам.

Сторонники декриминализации считают, что введение проституции в правовое поле позволит предотвратить злоупотребления в отношении оказывающих секс-услуги, пресечь подпольную торговлю людьми и распространение опасных заболеваний, в первую очередь - СПИДа.

"Это удар по институту брака, семьи, если хотите. Это удар по всем нам. Сегодня мы разрешим проституткам выходить на улицы наших городов, а завтра от нас в очередной раз потребуют дать права сторонникам однополой любви. Они отправятся заключать браки, тем самым окончательно нанесут удар по многовековым ценностям русского народа", — оппонирует член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин.

Однако эксперты единодушны в одном. Несмотря на то, что проституции в России официально как бы нет, формально существующие законы способствуют ее распространению. Согласно статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях, занятия проституцией наказываются штрафом до 2 тысяч рублей. А вот уголовная ответственность наступает только за вовлечение в этот бизнес несовершеннолетних и содержание притонов.

В рамках дискуссии на данную тему некоторые сетевые завсегдатаи уже заключают пари - что случится в России скорее: вынесут Ленина из мавзолея, легализуют проституцию или выберут женщину президентом.

При этом нельзя забывать, что очень бурно развивается индустрия секс-роботов. Производители обещают дать куклам искусственный интеллект и открыть для них специализированные заведения. «Аргументы недели» прогнозируют: вопрос легализации борделей сам собой отпадет, профессия ночных бабочек себя изживёт, их заменят куклы - роботы, а девушки легкого поведения будут вынуждены искать другую профессию. Да здравствует технический прогресс, повышающий уровень нравственности в обществе!



