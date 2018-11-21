Сибирский циклон обрушится на Европейскую часть России

Образовавшийся на севере Сибири мощный циклон с низким давлением накроет Европейскую часть России и дойдет до Москвы, предупредили синоптики. Он принесет с собой сильные ветры и снегопады.

Мощный циклон с низким давлением образовался на этой неделе в северной части Сибири. Его влияние распространится не только практически на всю сибирскую территорию, но и затронет Урал, а также северный, восточный и центральный регионы страны, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Циклон принесет с собой снегопады, мокрый снег, сильную гололедицу и штормовой ветер. С сегодняшнего дня такая погода ожидается в Мурманской, Архангельской областях, Коми и на севере Приволжского округа.

В Москве, начиная с четверга, могут усилиться снегопады и гололедица. Ветер может достигать значений в 15 метров в секунду. Однако температурный фон в столице не изменится – столбики термометров будут показывать от -5 до +2 градусов тепла, сообщает «РГ».