//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
- Нюша показала, как они с мужем убаюкивают новорожденную дочку
- Волочкова напомнила о дне рождения Плисецкой
- Актер Роберт Де Ниро разошелся с женой после двадцати лет брака
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Проекты расширения общественных пространств разработали в Волгограде
21 ноября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение».
Мероприятие прошло в рамках программы «Школа городских изменений». Партнером выступил «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда».
Более 120 школьников и студентов начальных курсов средне-специальных учебных заведений города погрузились в атмосферу урбанистки и волонтерского движения. Они слушали выступления спикеров, занимались командообразованием и придумывали новые проекты по улучшению городских пространств.
Региональный менеджер ЦСП в Волгограде Ольга Кагарманова рассказала участникам о проектах, которые реализуются в Хакасии и Красноярском крае. Мария Ромашенко из «Event-агентства Пушка» позвала участников конвента в волонтеры новогодних проектов. А участники волонтерского движения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 Ольга Бондарь и Елена Кочнева познакомили ребят с фандрайзингом и волонтерской работой на крупных спортивных мероприятиях.
После игр ребята приступили к серьезной работе в рамках локаций "Микроурбанистика", «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Фандрайзинга». В качестве лидеров городских изменений они стали авторами многочисленных проектов по благоустройству Волгограда.
- Для меня важно, что наши юные активисты не только обратили внимание на недостаточное количество молодежных общественных пространств в Волгограде, но и разработали проекты их расширения, - говорит Ольга Кагарманова. – Они предложили создать экстрим площадки, молодежные парки, граффити пространства, современные и комфортные подземные переходы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
Проекты расширения общественных пространств разработали в Волгограде 12:27
Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» стартует в Волгограде 12:16
Открыто первое в России производство алюмочерепицы с алюминиевой облицовкой 12:12
Скидки с хорошим сервисом 20.11 09:07
"Красный Октябрь": от ноябрьских до майских 14.11 15:29
Банк «Капремонт» - несите ваши денежки 14.11 15:24
//Новости МирТесен
Окончиться может любая дорога, а улице Мира не видно конца 14.11 15:24
Один из трех Героев для Волгограда 14.11 15:23
Правила знать и в жизни выполнять 14.11 15:22
//Новости СМИ2
Для футбола сделают дополнительную остановку на Мамаевом кургане 09.11 13:29
Около 15 тысяч волгоградцев познакомились с работой Приволжской детской железной 09.11 13:28
Грант батман 08.11 11:20
Волгоградскому бизнесу выдали коэффициентную удавку 08.11 11:20
В ноябре в Волгограде начнет курсировать новая электричка 08.11 11:20
Деньги есть, но только в кредит 08.11 11:19
//Новости ADWILE
Волгоградская областная дума решила не давить на газ 08.11 11:19
Бизнес и коммуна – конь и трепетная лань 08.11 11:18
На Приволжской магистрали обеспокоены ростом ДТП на железнодорожных переездах 08.11 11:18
Ух ты, рождественская ночь! 06.11 15:34
Полтинник сотню бережёт 31.10 11:43
Цифры недели 31.10 11:40
//Новости партнеров
500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели! 31.10 11:39
Едут грузы на восток 31.10 11:39
Бумажный дефицит 30.10 10:31
Для болельщиков "Волгоград Арены" снова пустят дополнительные электрички 26.10 14:56
Татяна Гензе посмотрела детскую лабораторию и корпуса ВгАЗ 23.10 11:35
День автомобилиста в Волжском встретили "Автотрезвостью" 22.10 11:31