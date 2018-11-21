На государственный праздник Латвии пришли люди со свастикой

В эти выходные в Латвии широко отпраздновали столетие независимости страны. Более 18 тысяч человек собралось для участия в факельном шествии в Риге, однако тут не обошлось без скандала: в толпе появились люди, размахивающие флагами со свастикой.

Фотографии вызвали острый резонанс в социальных сетях и всколыхнули латвийскую общественность. Одни негодуют и требуют применить меры к радикальным «активистам», другие считают этих людей агентами Кремля, а третьи и вовсе не собираются «стыдится» и пытаются объяснить народу значение этого «древнего латышского символа».

Например, г-н Карлсонс публикует в Twitter свою интерпретацию свастики: «В латышской мифологии символизирует безостановочное движение Солнца (огня), которое помогает победить зло и получить здоровье, благосостояние и счастье. Это крест богини Лаймы, который символизирует процесс прядения».

Возможно, когда-то этот знак именно так и понимался, но мы сегодня уже не можем не ассоциировать свастику с пережитым ужасом Второй мировой войны, поэтому такое объяснение выглядит крайне абсурдно. Похожего мнения придерживается директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне, которая возразила Карлсонсу. «Невозможно забыть ужасы войны, нацизм и геноцид, какими бы Лиелвардскими поясами вы не размахивали…Будто у нас закончились другие древни латышские символы».

Действительно, для чего из всех символов для всеобщей демонстрации была выбрана именно свастика? Какие страшные тенденции и подводные течения это обнаруживает в обществе? Только представьте, на что оно будет способно, если совсем забудет свою историю.