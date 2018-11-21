В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ (Единый государственный экзамен) системой раннего выявления талантов. Соответствующее обращение направлено министру образования РФ Ольге Васильевой.

В обращении, направленном в адрес министра просвещения, говорится, что тест, придуманный в США для проверки уровня знаний у детей с отклонениями в развитии, не позволяет адекватно и объективно оценить способности ребенка.

В связи с этим автор инициативы, заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, предложил ввести систему раннего выявления талантов, основанную на блокчейн-технологии. По замыслу депутата, эта система будет базироваться на трех компонентах: результатах профориентации, оценках учащегося и его социальной активности. А блокчейн-технология позволит оценить индивидуальные способности каждого ребенка с математической точностью, сообщает РИА Новости.