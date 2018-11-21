19.11.2018 года в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» очередной раз, простите, засветился латышский актер-режиссер Андрис Лиелайс. Надо отдать должное, что господин актер «поимел» популярность – опять же в России: когда стал желанным гостем на разных политических ток-шоу.

Конечно, участие в рейтинговых программах – дело похвальное, но… господа, как же можно так искажать реальность? Например, латышский «эксперт» Андрис Лиелайс, «отличился» превосходной ложью на программе Владимира Соловьева (19.11.2018).

У меня конкретный вопрос: любой латыш – эксперт по Латвии? Кто такой господин Андрис Лиелайс? Политолог? Политик? Журналист-международник? Если память мне не изменяет, то латышский актер Лиелайс в молодые годы закончил ВГИК – учился в мастерской Евгения Матвеева, снимался, делал сюжеты из СССР для западных телекомпаний. Видимо, такой «послужной список» дает ему право «говорить» за всю Латвию?

Как правило «эксперт» Андрис рьяно высказывается о русских в Латвии. Главная «фишка» актера и режиссера – латвийские неграждане. Итак, во время программы, где была затронута латвийская тема, господин «эксперт» криком доказывал, что дети неграждан автоматически получают латвийское гражданство! Позвольте, но это же вранье!

АЛЛА БЕРЕЗОВСКАЯ, журналист, редактор Baltnews, член партии «Русский союз Латвии»: «Ложь! Этот подарок к столетию Латвии готовился преподнести обществу президент страны Раймонд Вейонис. Но его инициативу о прекращении присвоения статуса негражданина родившимся у родителей-неграждан детям « провалили» в нулевом чтении. Парламентское большинство отказалось даже рассматривать этот законопроект, отвергло «не читая», то есть, не отправив на обсуждение в комиссии Сейма. По сеймовской же официальной статистике, речь шла о правах нескольких десятков младенцев – от 50 до 80 детей неграждан в год, которых бы коснулось такое послабление в получении гражданства по рождению».

Но лично меня удивило следующее «заключение» господина «эксперта»: латыши в Латвии являются национальным меньшинством! Побойтесь Бога, господин Андрис! С какого, простите, похмелья вам такое привиделось?

Латышей в Латвии – 62% (данные из публикации ЦСУ Латвии). И процентуально их становится все больше, а количественно – меньше: смертность превышает рождаемость, не сокращается эмиграция.

Но вот еще что удивило в «рассуждениях» господина актера – режиссера: попытки Владимира Соловьева получить исчерпывающие ответы о запрете русского образования в Латвии, о нарушениях прав неграждан…. Лиелайсом «прибалтывались» (или забалтывались), но – эмоционально! Господин «эксперт» просто не знал, что сказать ведущему! Один шум, глупые реплики, крик! Удивительно, но прибалтийцы – люди очень выдержанны. Кто же так «испортил» господина Андриса? Видимо, «русский вопрос».

Но это еще цветочки! Андрис Лиелайс решил, что он имеет право официально говорить от имени государства: в передаче « Русофобия на экспорт» господин актер сознательно ввел российских зрителей в заблуждение, сказав, что слова депутата Сейма Эдвинса Шноре о «русских вшах» были….неверно переведены! Конечно, российский зритель и не должен знать латышский язык! Поверит «эксперту» на слово!

И на «сладкое».

Андрис Лиелайс: «Мы не можем сказать в своей стране громко, что мы хотим, чтобы все знали наш язык… За это нас объявляют нацистами, неонацистами и кем угодно!»

Разумеется, «не можем сказать», но «вышагивать» с фашистской символикой в честь 100-летия страны, конечно, «можем»….



