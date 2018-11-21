В Крыму на Георгиевской скале сильные порывы ветра снесли знаменитый крест

В социальных сетях севастопольцы активно обсуждают происшествие с религиозным символом, случившееся на Фиоленте. По их словам, сильные порывы ветра в буквальном смысле слова снесли знаменитый крест, располагающийся на Георгиевской скале, пишут «Аргументы недели-Крым».

Впрочем, некоторые горожане утверждают, что крест сломался не из-за бушующего в городе-герое урагана, а по другой причине.

«Крест просто сгнил! За ним надо тщательно следить и ремонтировать. Были ветра и посильнее», - высказывают свою точку зрения жители Фиолента.

В настоящий момент обстоятельства и причины падения креста выясняются.

Отметим, что свое название Георгиевская скала, располагающаяся на мысе Фиолент, получило от того, что в 891 году здесь, по преданию, Святой Георгий Победоносец явился к терпящим бедствие греческим рыбакам. На скале была обнаружена его икона. В том же году на побережье был воздвигнут Свято-Георгиевский монастырь. Крест из белого мрамора на скале появится в 1891 году, однако спустя 30 лет его сняли. В сентябре 1991 года в Свято-Никольской церкви, что на Братском кладбище Севастополя, был освящен новый металлический крест, имеющий длину семь метров и вес в 1,4 тонны. При поддержке Черноморского флота ВМФ России этот религиозный символ был установлен на скале святого Явления.