Екатеринбург или Челябинск: кто станет «воротами в Азию»?

Известный свердловский политконсультант Глеб Кузнецов прокомментировал в сетевом издании justmedia.ru заявление мэра Екатеринбурга, который вчера высказался против строительства в Челябинске суперсовременного всепогодного международного аэропорта.

По его словам, это заявление Александра Высокинского не сильно приятное Челябинску, но обладающее формальной логикой и демонстрацией некоей заботы и о будущем, и о бюджете. Он предложил обиженным челябинцам: рассказать про свое видение «агломерации», объяснить зачем планируется та самая ВСМ, придумать и опубличить какую-то идею для собственного аэропорта, которая позволила бы различить по функциям транспортный авиационный хаб в Екатеринбурге и Челябинске.

Предложение политолога Кузнецова о том, чтобы «обиженные челябинцы» сами рассказали Высокинскому или кому-то еще в Екатеринбурге свое видение будущей агломерации и места Челябинска в ней вызвало еще большее негодование в южноуральской столице. Так, депутаты челябинской городской думы предложили Высокинскому самому приехать в Челябинск и рассказать свое видение будущих отношений между двумя уральскими городами.

-Александр Геннадьевич Высокинский, а вы приедьте к нам, в челябинскую гордуму. И прямо глядя в глаза депутатам-челябинцам повторите слова про аэропорт и место Челябинска в вашей модели мира, - предложил у себя в фейсбуке депутат гордумы Дмитрий Довженко.

Челябинский депутат-коммунист Константин Нациевский так же считает, что слова Высокинского недопустимы, однако эти высказывания очень хорошо показывают на старое противостояние между Екатеринбургом и Челябинском. Между этими городами многие десятилетия идет борьба за внимание федерального центра и появление у Челябинска суперсовременного аэропорта вызывает серьезную обеспокоенность у наших соседей. Эта конкуренция в будущем будет лишь нарастать, особенно в направлении развития торговли Китаем. Оба уральских мегаполиса видят себя в будущем «воротами в Азию».

Южноуральский губернатор Борис Дубровский считает, что появление у Челябинска новых воздушных ворот мирового уровня открывает новые возможности для развития города.

-Новый аэропорт в Челябинске по некоторым характеристикам получится лучше, чем в Екатеринбурге, - заявил Дубровский в ответ мэру Высокинскому, - а после реконструкции Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале.

Напомним, что Челябинск станет третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, который будет иметь аэропорт такого высокого технического уровня. Строительство этой воздушной гавани ведется в рамках подготовки саммитов ШОС и БРИКС.