МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение

В северной части Тихого океана объявлено штормовое предупреждение. В прибрежной акватории Усть-Камчатского и Алеутского районов ожидается опасное волнение. Высота волн может достигать девяти метров.

«22 ноября утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов», - сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение до конца суток 22 ноября. Всем судоходным компаниям, чьи корабли могут оказаться в зоне шторма, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности. В краевом ГУ МЧС, в свою очередь, заявили о готовности оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации всеми силами и средствами, сообщает РАИ «Камчатка-Информ».