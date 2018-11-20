На Кольцевой линии московского метрополитена произошел сбой. Около восьми часов вечера во вторник по техническим причинам были временно увеличены интервалы движения поездов.

Об этом сообщили на официальной страничке московской "подземки" в социальной сети Twitter. Причина сбоя не уточнялась. В настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме.

На Кольцевой линии (5) по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов. — Московское метро (@MetroOperativno) 20 ноября 2018 г.