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На "Кольце" московского метрополитена произошел сбой
20 ноября 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
На Кольцевой линии московского метрополитена произошел сбой. Около восьми часов вечера во вторник по техническим причинам были временно увеличены интервалы движения поездов.
Об этом сообщили на официальной страничке московской "подземки" в социальной сети Twitter. Причина сбоя не уточнялась. В настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме.
На Кольцевой линии (5) по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов.— Московское метро (@MetroOperativno) 20 ноября 2018 г.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно— Московское метро (@MetroOperativno) 20 ноября 2018 г.
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