В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой

В сеть попало видео, как учительница физкультуры школы №19 в Северодвинске шлепает скакалкой девочку и мальчика и приговаривает, что задница все выдержит. Об этом инциденте узнали следователи. СКР по Архангельской области уже начал проверку по этому факту, возможно возбуждение уголовного дела.

В северодвинской школе № 19 учатся воспитанники детского дома. Женщина на видео в спортивной форме со свистком на груди - учитель физкультуры и классный руководитель. Учитель с 26-летним педагогическим стажем Ирина А. наказала мальчика за то,что он пинал стулья в столовой, а девочку — не записала и не выполнила домашнее задание по английскому языку, - сообщает "МК". Видео сняли сами школьники и залили в сеть.

Это видео комментируют бывшие ученики Ирины А. и жители Северодвинска. "Это в нашем городе! Школа-интернат, там трудные дети без родителей, педагог им за мать! Стукнула легонько скакалкой, они смеются, посмотрите", - комментирует видео Юлия Иванова.

"Я учусь в 19 школе, этот учитель просто отличный, и вообще человек прекрасный. дети, которые это снимали, воспитываются без родителей. Вы что, сами не видите, что им смешно от того, что происходит? Они постоянно что-то снимают исподтишка, и сразу в интернет, чтобы их, бедных, пожалели. Но не тут-то было, они КАЖДОГО учителя так доводят, да и бывает похлеще. Им вообще наплевать на всех, кто их старше, никакого уважения. Думаю, что если бы они учились в другой школе, там бы поступали с ними намного жёстче, а не так. Вы раздуваете из мухи слона. Эти "хорошие детишки" того стоят, поверьте, я их каждый день вижу в школе, и прекрасно знаю их поведение на уроках", - рассказала Полина Волкова.