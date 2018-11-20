Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в Братском районе при пожаре погибли мать и двое детей. Один ребенок доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

"В настоящее время органами дознания МЧС России проводится проверка по факту пожара. Надзорными органами будет дана оценка действиям местной администрации по обеспечению пожарной безопасности и профилактической работе в местах проживания многодетных семей", – отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. Об этом пишет Телеинформ.

Как сообщает интернет-журнал Мои года с ссылкой на "Росбалт", мужчину нашли мертвым после тушения пожара в квартире на северо-востоке Москвы.

Также, как передает ОТР, жители иркутского острова Казачьи луга оказались отрезанными от цивилизации.

Так, самодельная канатная дорога - ежедневный путь на работу и обратно домой жителей Иркутска.