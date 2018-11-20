Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) провела новое исследование и привела данные о росте реальных доходов населения. В докладе "Информация о социально-экономическом положении России" сообщается, что реальные доходы граждан Российской Федерации в октябре 2018 года увеличились на 1,4% в годовом выражении или на 4,3% за отчетный месяц.

В номинальном выражении доходы наших соотечественников в октябре текущего года составили 33 тысячи 297 рублей. Это на 5,4% больше, чем в октябре прошлого года, и на 5,1% выше сентября 2018 года.