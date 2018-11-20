В Иркутске собираются снести Знаменский рынок

Иркутские власти начали подготовку к его частичному сносу Знаменского рынка. Администрация города дает предпринимателям месяц, чтобы вывезти остатки товаров.

"У нас здесь помещение, нам выделили, для того чтобы мы занимались благотворительностью. Сегодня получается так, что люди не могут привезти нам помощь, потому что многие привозят на машинах, не на себе же понесут. На сегодняшний день неопределенность эта пугает просто", - объяснила Лариса Бояркова, арендатор рынка «Знаменский». Об этом сообщает ОТР.

Также, как передает Телеинформ, эксперты производят опись не всех строений рынка, а только тех объектов, которые возведены без разрешения на строительство в прибрежной зоне на территории общественного пользования.