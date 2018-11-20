Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания. Член Совета федерации Екатерина Лахова прокомментировала стоимость потребительской корзины в России. Депутат из Саратова похудел на 6 кг на "макаронной диете" экс-министра Соколовой

Лахова рассказала, что сама устраивает разгрузочные дни на гречке, но уже на следующий день ей хочется разнообразия, какой-то другой еды. Высказываясь о размере потребительской корзины сенатор якобы заявила, что люди, считающие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны вспомнить о тяжелых временах войны, - сообщили ряд СМИ. "Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?", - якобы сказала Лахова.

Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это невозможно и в качестве примера поделилась, что, сама садится на гречневую диету, а на следующий день хочется уже другого. "И я еще раз хотела подчеркнуть, что для этого нужны деньги", - цитирует Лахову ТАСС.

Сенатор объяснила слова о том, что в войну люди выживали без всяких потребительских корзин ей приписали.

"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", - цитирует Екатерину Ляхову Газета.ру.