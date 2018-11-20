Мэр Екатеринбурга: строительство аэропорта в Челябинске - только плюс

Настоящий ажиотаж вызвали слова мэра Екатеринбурга о том, что Челябинску не нужен аэропорт международного класса.

Многие эксперты и политики, к примеру, депутат Госдумы Владимир Бурматов, высказались скептически о профессионализме данного чиновника, однако Александр Высокинский уже к вечеру успел поправиться, что новое Баландино станет несомненным плюсом.

- Провинциальность высказывания Высокинского особенно ярко выглядит на фоне совершенно противоположных по «тональности» высказываний и действий губернаторов Челябинской и Свердловской областей по партнерскому взаимодействию, в первую очередь, в сфере строительства ВСМ, развития транспортной инфраструктуры и повышения мобильности граждан, - заявил Владимир Бурматов. - То есть Высокинский ставит под сомнение позицию не только федеральных ведомств, но и своего губернатора.

Добавим, что практически сразу на это заявление отреагировал и глава Южного Урала. Борис Дубровский. Она заявил, что аэропорт Баландино будет построен точно в срок.

- Мы должны делать все чтобы было удобно челябинцам, - отметил губернатор. - Решение о реконструкции аэропорта Баландино принято на уровне руководства страны. Работы над новым терминалом уже идут.

Глава региона добавил, что 3.5 миллиона жителей Челябинской области, а также жители Курганской области и Казахстана, которые делают выбор в пользу этого аэропорта, получат возможность летать с комфортом из современного здания.

- Кроме того, давайте не будем забывать что в Челябинске регулярно происходят спортивные события мирового уровня, а в 2020-м году город принимает саммиты стран ШОС и БРИКС, подытожил губернатор.