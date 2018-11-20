//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова
- Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор
- Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым
- Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Мэр Екатеринбурга: строительство аэропорта в Челябинске - только плюс
20 ноября 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Настоящий ажиотаж вызвали слова мэра Екатеринбурга о том, что Челябинску не нужен аэропорт международного класса.
Многие эксперты и политики, к примеру, депутат Госдумы Владимир Бурматов, высказались скептически о профессионализме данного чиновника, однако Александр Высокинский уже к вечеру успел поправиться, что новое Баландино станет несомненным плюсом.
- Провинциальность высказывания Высокинского особенно ярко выглядит на фоне совершенно противоположных по «тональности» высказываний и действий губернаторов Челябинской и Свердловской областей по партнерскому взаимодействию, в первую очередь, в сфере строительства ВСМ, развития транспортной инфраструктуры и повышения мобильности граждан, - заявил Владимир Бурматов. - То есть Высокинский ставит под сомнение позицию не только федеральных ведомств, но и своего губернатора.
Добавим, что практически сразу на это заявление отреагировал и глава Южного Урала. Борис Дубровский. Она заявил, что аэропорт Баландино будет построен точно в срок.
- Мы должны делать все чтобы было удобно челябинцам, - отметил губернатор. - Решение о реконструкции аэропорта Баландино принято на уровне руководства страны. Работы над новым терминалом уже идут.
Глава региона добавил, что 3.5 миллиона жителей Челябинской области, а также жители Курганской области и Казахстана, которые делают выбор в пользу этого аэропорта, получат возможность летать с комфортом из современного здания.
- Кроме того, давайте не будем забывать что в Челябинске регулярно происходят спортивные события мирового уровня, а в 2020-м году город принимает саммиты стран ШОС и БРИКС, подытожил губернатор.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Мэр Екатеринбурга: строительство аэропорта в Челябинске - только плюс 19:49
Юные артисты поздравили Деда Мороза с праздником 19.11 17:07
Салон с Чарли Армстронгом собрал 700 тысяч детям фонда «Андрюша» 19.11 12:21
ХК «Трактор» начинают домашнюю серию 19.11 12:00
В Карабаше ликвидируют хвостохранилище 19.11 10:50
На Южном Урале ищут браконьера, который ранил лебедя 19.11 10:27
//Новости МирТесен
Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска 16.11 17:11
В Челябинске пройдет Международный экологический форум-выставка 16.11 16:54
В Челябинске пройдет благотворительный квиз «Мозгобойня» 16.11 16:16
//Новости СМИ2
Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация 16.11 14:09
Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем 16.11 13:22
Южноуральцы наговорили за лето на семь лет 16.11 12:59
Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов 16.11 08:31
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 16.11 08:29
Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска 15.11 15:30
//Новости ADWILE
Министр экологии России снова приедет в Челябинск 15.11 14:51
Бурматов: бюджет России принят во втором чтении 15.11 14:40
Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала» 15.11 14:31
Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет 14.11 14:38
Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей 14.11 12:56
Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу 14.11 11:25
//Новости партнеров
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 14.11 10:20
Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно 14.11 10:01
Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами 12.11 14:25
Александр Новиков приезжает в Челябинск 12.11 13:37
Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес 12.11 13:34
В Южноуральске заработала розетка для электромобилей 12.11 11:40