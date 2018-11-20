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Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов
20 ноября 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве прошли похороны известного эстрадного певца Евгения Осина. Как известно, он умер от алкоголизма. На похоронах присутствовал известный шоумен, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин.
- Женя Осин, исполнитель сверх популярного хита «Плачет девочка в автомате» был лицом избирательной президентской компании Бориса Ельцина 1996-го года. Я в то же время был заместителем начальника избирательного штаба другого кандидата в президенты России - Геннадия Зюганова. Вместе с группой «Ласковый май».
Мы с ним дружили с 1984-го года. И тогда, весной 1996 года он позвонил мне, и сказал, что ему предложили поддержать Бориса Николаевича Ельцина с концертами. Он должен был дать двадцать концертов в его поддержку. И ему пообещали по 20 тыс. долларов за каждый концерт. Я посоветовал ему согласиться. И именно Женя, простой музыкальный парень, с харизмой, смог растанцевать Ельцина, показать, что он живой, что он не мумия.
Уже после выборов, которые Ельцин выиграл, ему позвонил один из нынешних наших сенаторов, не буду называть его фамилию. Он сказал Жене Осину, что если он хочет, то может гонорар не брать, а они подадут документы Борису Николаевичу, который его очень любит, уважает, на представление ему звания «Заслуженного артиста России». Осин Женя от гонорара отказался.
Прошло какое-то время, и вдруг всем такие звания дали, даже солисту «На-На» Политову, всем дали, кроме Жени. Его вырезали из списка. Я ему позвонил: «Женечка, как же так? И денег не дали, и со званием обманули?». Он ответил: «Андрюш, вот так со мной поступили». Так поступили люди, которые пришли к власти вместе с Ельциным. Женя показал Ельцина танцующим, показал Ельцина живым, и страна поняла, что Ельцин в форме. Хотя коммунисты тогда реально выигрывали компанию.
Думаю, что денег у команды Ельцина не стало, потому что часть из них разворовали, а часть изъял Коржаков – помните знаменитую коробку из-под ксерокса. В ней и было чуть больше осинского гонорара - полмиллиона долларов.
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