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ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны
20 ноября 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионный фонд России применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, который накануне пригласил умершую жительницу Самары для получения пособия на собственные похороны.
Пенсионерке пришло письмо из фонда, в котором говорится, что она должна явиться в офис для оформления пособия на собственное погребение. При этом, женщина умерла еще 20 мая этого года.
По словам зятя покойной, пособие на погребение составило 139 рублей. Для его получения женщине надлежало лично явиться в клиентскую службу, прихватив с собой свидетельство о смерти.
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