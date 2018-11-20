Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего

Любимая кошка уничтожила все нажитое в роскошном особняке популярного в США телеведущего Фрэнки Муниза. Ведущий телешоу "Танцы со звездами: юниоры" написал в Twitter, что его кошка научилась открывать водопроводный кран и в его отсутствие сделала это.

Можно представить, что случилось на вилле Фрэнки Муниза, пока он не приезжал домой несколько дней. Только путь из Франции занял у него без малого двое суток - 45 часов.

По словам телеведущего, он срочно уехал на похороны дяди. Вернувшись обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома затоплены. Мужчина рыдал два дня. "Все, что у меня есть, уничтожено. Каждая стена, произведения искусства, личные фотографии, мебель...Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было", — пожаловался актер. "Простите, что так вышло.. Мне просто нужна поддержка", — написал ведущий.

Однако не все полконники пожалели знаменитого телеведущего. Его поругали за то, что оставил кошку одну на такое длительное время.