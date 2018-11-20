Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин провел важное совещание по оснащению армии и флота. Участники совещания обсудили, как продвигается реализация гособоронзаказа.

В Сочи 20 ноября глава государства продолжил серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вторая встреча цикла посвящена вопросам реализации гособоронзаказа и Государственной программы вооружения.

Путин напомнил, что "ключевые ориентиры этой работы обозначены в новой Государственной программе вооружения". К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%.

На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска поставлено около 2000 основных образцов вооружения и военной техники, в том числе 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотнков, четыре полковых комплекта ЗРК С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.

"Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед ВС РФ и в первую очередь по сохранению стратегического паритета и надёжной защите России от внешних угроз", - заявил на совещании Путин. По словам президента, на 2018 год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения выделены почти 1,5 триллиона рублей. Путин подчеркнул, что установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, - сообщает пресс-служба Кремля.

Основное внимание сейчас уделяется разработке и поставке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее российских Вооружённых Сил на годы вперёд.

Как отметил Путин, в настоящее время по большинству тактико-технических характеристик новейшее российское вооружение превосходит зарубежные аналоги. "А гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов Сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире", - подчеркнул российский лидер.