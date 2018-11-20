Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса

Пачкать новые шины водителей заставляют в пунктах пропуска на границе между Украиной и республиками Донбасса. Автомобилисты столкнулись с этим в связи с переходом на зимний период. Донецк начало заснеживать еще на прошлой неделе. Поэтому автовладельцы меняют летнюю резину на зимнюю.

Некоторые проезжают через пограничные пункты с комплектом только-только купленных шин. Заметив их, украинские силовики начинают придираться.

«До 16 радиуса через границу провезти шины можно без проблем», — объяснил корреспонденту АН автомобилист, который уже сталкивался с проблемами на украинской границе: «Если диаметр больше, заставляют сдирать этикетки и пачкать их».

Новые шины украинская граница через себя не пропускает. Без этикетки и со следами грязи даже свежеприобретенная авторезина с точки зрения украинского законодательства превращается в «бывшую в употреблении».

Проблемы классификации шин возникают только при пересечении донбасско-украинской границы. На российских участках ничего подобного нет. Корреспондент АН еще до наступления холодов несколько раз проезжал границу с комплектом новых зимних шин. Ни у российских, ни у донецких пограничников и таможенников претензий к ним не возникало.