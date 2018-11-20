Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов

Неработающих российских граждан предложили обязать самостоятельно платить страховые взносы. Соответствующий законопроект и его возможные последствия прокомментировали специалисты. Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в беседе с RT выразил убеждение, что прежде необходимо выяснить, насколько просчитан законопроект.

"Действительно ли среди этой категории «неработающих, но трудоспособных», большинство составляют именно самозанятые", - сказал Зудин, добавив, что, по его мнению, нужно все проверить.

Адвокат Сергей Михайлов считает, что подобные изменения заставят людей брать кредиты, чтобы не погрязнуть в штрафах. По его словам, для обнаружения самозанятых граждан можно предпринять другие меры.

"Неизвестно, кто и как будет определять, скрывает ли человек доход или нигде не трудоустроен. А если его оштрафуют, то ему придется брать в долг, обращаться в банк за кредитом, - отметил Михайлов, пишет РИА Новости.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Сергея Вострецова, выразил мнение, что оно преждевременно.

По его мнению, сперва нужно "довести до ума" пилотный проект по самозанятым гражданам РФ, наработав определенную практику. Такой точкой зрения политик поделился с агентством ТАСС.