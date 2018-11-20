Водители сэкономили огромные деньги благодаря Крымскому мосту

Автолюбителям удалось сэкономить огромные денежные средства, проехавшись по автодороге Крымского моста через Керченский пролив. Благодаря мосту, соединившему полуостров Крым с Кубанью - материковой Россией, вместо паромной переправы, водителями сэкономлено в общей сложности в размере шести миллиардов рублей. Установлены все опоры железнодорожной части Крымского моста

По сведениям информационного центра Крымского моста, с момента открытия автотрассы по ней проехали уже более трёх миллионов автомобилей.

Как уточнили в инфоцентре, "за один рейс на пароме необходимо было заплатить в среднем от 2 до 9 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобилей". За проезд по Крымскому мосту платить не надо, движение является бесплатным.

Крымский мост экономит не только деньги, но и время автомобилистов, поскольку движение по нему открыто даже в любую погоду. Напомним, во время шторма паромная переправа закрывается.