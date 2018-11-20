Что делать, если ваши права нарушают?

Что делать если вы нечаянно опрокинули дорогой алкоголь в супермаркете? Имеет ли право охранник проверять ваши вещи? Что вообще необходимо знать о свих правах потребителя?

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Если вы покупаете продукты в супермаркете, ваши права могут нарушать. Вот вам шпаргалка для походов в магазин!;)

1.Нужно ли оставлять свои вещи в камере хранения магазина?

Магазин не имеет права требовать оставить сумки в ячейке. Можете сослаться на ст. 421 ГК РФ «О свободе договора». Если все равно требуют оставить вещи в камере хранения, то можете вызвать полицию для составления протокола об административном правонарушении и написать жалобу в Роспотребнадзор.

2. Если вы случайно задели стеллаж и разбили несколько дорогих бутылок с алкоголем. Их требуют оплатить. Что делать?

Если вы случайно разбили товар, то вы не должны платить за него. Это может произойти из-за мокрых полов, узкого прохода (для магазинов есть определенные требования по ширине проходов между стеллажами), коробок между стеллажами, также если товар упал с ленты на кассе. Если охрана не выпускает вас из магазина и требует оплатить товар, напомните, что по ст. 203 УК РФ ему грозит до семи лет за превышение полномочий. Вызывайте полицию и составляйте протокол.

3. Вы сделали фото товара на полке. Это увидел охранник и запретил вам фотографировать в магазине. Он прав?

Если охрана требует прекратить съемку, сообщите, что это нарушение ваших прав.

4. Вы увидели тортик по скидке 70%. Но на кассе оказалось, что он стоит как обычно. Как быть?

Если цена на кассе оказалась другой, то вас вводят в заблуждение. Сошлитесь на ст. 10 закона о защите прав потребителей и ст. 494 ГК РФ и попросите книгу жалоб и предложений — обычно уже в этот момент администрация готова пойти навстречу. Если не помогло, сохраните пробитый чек, сфотографируйте ценник и напишите жалобу в Роспотребнадзор.

5. Вы расплачиваетесь за покупку наличными. Продавец сообщает, что у него нет сдачи и нужна купюра поменьше.

Продавец обязан дать вам сдачу и не имеет права отказать в продаже товара из-за ее отсутствия. Если пожаловаться в Роспотребнадзор, руководству магазина грозит штраф.

6. Если вам нагрубил сотрудник магазина.

Необходимо сделать запись в книге жалоб. Там подробно описать ситуацию. Указать время и ФИО сотрудника. Также сделать пометку об обратной связи с вами. Эта запись будет для работодателя поводом сделать выговор сотруднику.

7. На выходе из магазина к вам подходит охранник и просит показать содержимое сумки. Нужно ли показывать?

Согласно ст. 27.7 КоАП РФ проверять личные вещи может только полиция. Частные охранники не имеют на это права. Также они не имеют права вас задерживать. Пусть вызывают полицию, поднимают записи камер и доказывают, что вы вор. Если это так, то полиция сама с вами свяжется.

8. Если у вас пропали вещи в ячейке для хранения. При этом висит табличка "За оставленные вещи магазин ответственности не несет." Можно ли требовать с магазина компенсацию?

Да, можете. В этом случае важно сохранить жетон или номерок от ячейки и найти свидетелей, которые подтвердят, что вы оставляли в ячейке вещи. Чтобы получить компенсацию, напишите претензию в двух экземплярах. На вашем экземпляре администрация магазина должна поставить штамп о получении с датой и номером. Если откажутся, направьте ее по почте заказным письмом с уведомлением на адрес компании. Если магазин откажется возместить ущерб, подавайте иск в суд. Иском и будет являться ваша претензия к магазину.

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