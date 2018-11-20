Глава Карелии Парфенчиков дал совет женщине с маленькими детьми

К главе Карелии Артуру Парфенчикову обратилась жительница поселка Суоеки Анна Власова, у которой двое детей - пяти и полутора лет. По словам Власовой, в сентябре ей нужно было выходить на работу, но детей оставить не с кем, а в поселке закрыли детский сад и школу.

Парфенчиков ответил, что к нему обращаться Анне бесполезно и дал совет: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню, как все поступают". Глава Карелии предложил женщине и еще один вариант - возить ребенка в ближайший город Суоярви, который находится в 25 километрах от поселка. И еще добавил: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Переписка Анны Власова с главой региона велась в соцсети во ВКонтакте. О ней женщина рассказала изданию "Руна", А в распоряжении издания "7х7" оказалась копия переписки.

На данный момент глава Карелии удалил переписку с Анной Власовой в соцсети. По информации издания Республика, Артур Парфенчиков поедет в поселок Суоёки, чтобы лично обсудить с местными жителями проблему закрытия детсада и школы.