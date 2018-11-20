В Пекине 11 ноября завершилась XII Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOАА). Наши ребята выступили блестяще! В копилке российской сборной пять медалей: четыре золотых и одна серебряная. А Станиcлав Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат.



В основной состав российской сборной вошли пятеро:

Павел Архипов, студент СПбАУ РАН – «золото»;

Даниил Долгов, студент МФТИ – «золото»;

Иван Старостин, студент МФТИ - «серебро»;

Станислав Цапаев, студент МФТИ – «золото» и абсолютный чемпион, плюс лучший общий результат и лучший результат по теории;

Дамир Гасымов, студент МГУ имени М.В. Ломоносова – «золото» и второе абсолютное место.



Золотой призёр олимпиады Павел Архипов признаётся: «С детства любил смотреть на небо и звёзды. В 8 классе увлёкся астрономией и стал призёром всероссийской олимпиады. Больше всего мне интересны физика, математика и астрономия, но и другие предметы достойны внимания».



Традиционно олимпиада по астрономии и астрофизике проходит в несколько туров: теоретический, наблюдательный, командный и практический. Главным и самым престижным считается теоретический. Ребятам выполнили две длинных, четыре средних и пять коротких задач, на которые отводилось 5 часов. Второй по сложности и значимости – практический тур – содержит в себе две задачи. В последние годы в этом качестве выступают адаптированные научные примеры по материалам статей, напечатанных в научных журналах. Кроме того, учитывается умение ребят работать в команде.



Возглавил российскую тренерскую команду старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин. По его признанию, на международной олимпиаде всегда представлены сильные команды. И каждая – серьёзный конкурент в борьбе за золотые медали. К примеру, в этом году очень хорошо справлялись с заданиями ребята из Ирана.



Однако первую и вторую строчки рейтинга заняли россияне - Станислав Цапаев и Дмитрий Гасымов. Их результаты были приняты за 100%. Напомним, во время оценки соревнований жюри берёт за 100% среднее арифметическое трёх лучших результатов. Кроме того, участник с высшим показателем получает специальный приз – становится абсолютным победителем. В этом году этот статус присвоен Станиславу Цапаеву.



Стоит отметить, что лучше всего ребята проявили себя в практическом и теоретическом турах, которые дают наибольшее количество баллов. Хотя за последние два года в наблюдательном туре показатели тоже поднялись.



Важно, что успех сборной России на IOAA стал уже тенденцией. И в этом году значительно улучшились результаты. Так, в 2018-м наша сборная завоевала пять медалей. А Даниил Долгов показал лучший результат за всю историю участия России, заняв III место в индивидуальном зачёте. А на IOAA-2017 российские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.



«Теоретически предел на международной астрономической олимпиаде - 10 золотых медалей. Вот к нему и надо стремиться!», - отметил руководитель тренерского штаба, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.



Всё как в большом спорте. Поздравляем ребят с победой и будем болеть за нашу команду всей страной теперь уже в следующем году!