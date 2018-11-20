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Вся жизнь – марафон или почему кенийцы непобедимы в забегах на длинные дистанции
20 ноября 2018, 15:15 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]
Кения – очень красивая, но жутко бедная страна и один из способов заработать на хорошую жизнь, это стать спортсменом. Более 90% кенийских победителей олимпийских игр родом из племени календжин, которое пасет свой скот на высокогорном плато Рифт-Валли, расположенное рядом с городом Эльдорет.
Воедино сошлись несколько факторов - превосходные природные условия, правильное здоровое питание, отличная генетика и постоянная физическая активность. С раннего детства малыши помогают взрослым, гоняя скот на дальние расстояния, да плюс у них перед глазами взрослые, которые постоянно бегают то на работу и домой, то в церковь на службу. Так что один из способов избежать нищеты у кенийцев есть, вот только добегают – единицы.
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Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества
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